Белоруссия ввела плату за регистрацию в электронной очереди на въезд через КПП
Александр Лукашенко во вторник, 16 августа своим указом внес изменения в указ 2015 года. Они касаются порядка работы электронной очереди на въезде в страну
Белоруссия изменила систему работы электронной очереди для автомобилей в пограничных пунктах пропуска. Все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди, сам въезд будет осуществляться в порядке живой очереди, сообщила пресс-служба президента Белоруссии
Александр Лукашенко во вторник, 16 августа своим указом внес изменения в указ 2015 года. Они касаются порядка работы электронной очереди на въезде в страну. Указом отменяется безвозмездное размещение машин в зоне ожидания и услуга платного бронирования времени въезда в пункт пропуска из зоны ожидания.
Система электронной очереди действует в восьми пунктах пропуска, КПП на границе с Россией среди них нет. В числе КПП с системой электронной очереди — пункты пропуска на границе с Польшей — в Бресте, на границе с Литвой — в Котловке, на границе с Латвией — в Григоровщине. Новый порядок предусматривает, что для въезда в зону ожидания нужно будет оплатить регистрацию в системе электронной очереди.
Сам въезд в зону ожидания будет упорядочен. Он будет производиться в порядке живой очереди, говорится в сообщении. Часть вырученных денежных средств планируется перечислять Государственному пограничному комитету Белоруссии «для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы».
Порядок и размер таких перечислений определит Совет министров. Правительство будет также устанавливать порядок работы электронной очереди, регистрации в ней и требования к зонам ожидания, чтобы унифицировать работу их операторов.