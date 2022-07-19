В Беларуси запретили деятельность негосударственных профсоюзов
Верховный суд Беларуси по иску генпрокурора запретил в стране деятельность негосударственных профсоюзов. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры страны
Верховный суд Беларуси по иску генпрокурора запретил в стране деятельность негосударственных профсоюзов. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры страны.
«Вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания», — заявили в ведомстве.
В результате расследования были возбуждены уголовные дела и «приняты меры административного воздействия», добавили в Генпрокуратуре.
Ряд белорусских профсоюзов участвовал в протестах после президентских выборов в стране в 2020 году. В ЦИК Беларуси утверждали, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов, а победителем объявили Александра Лукашенко, находящегося у власти с 1994 года. После выборов десятки тысяч людей вышли на протесты с требованием провести честные президентские выборы и прекратить преследовать политзаключенных.