В Китае за 5 лет более 80 тыс. коррупционеров добровольно сдались надзорным органам
Руководитель Компартии Китая Си Цзинпин, выступая на открытии XX съезда КПК, назвал коррупцию «раковой опухолью» партии и подчеркнул, что борьба со взяточничеством не должна прекращаться «ни на мгновение»
По словам заместителем секретаря партийного комитета по дисциплине Сяо Пэя, около 207 тыс. членов Коммунистической партии Китая (КПК) были наказаны надзорными органами с момента вступления Си Цзинпиня в должность председателя КНР. Господин Пэй добавил, что около 80 тыс. членов партии добровольно признались в коррупции надзорным органам за последние пять лет.
«Мы решительно сдерживаем распространение коррупции. Целенаправленная политика (по искоренению коррупции) и усиленное давление убедили 80 тыс. членов партии добровольно признать нарушения за последние пять лет»,— сказал Сяо Пэй, выступая на XX съезде сегодня, 17 октября (цитата по AP).
По словам господина Пэя, большинство наказанных за коррупцию за последние пять лет неоднократно совершали правонарушения до этого. Доля пойманных на взяточничестве впервые составляет 11%.
Руководитель Компартии Китая Си Цзинпин, выступая на открытии XX съезда КПК, назвал коррупцию «раковой опухолью» партии и подчеркнул, что борьба со взяточничеством не должна прекращаться «ни на мгновение».
В сентябре в Китае пожизненным сроком завершился крупный коррупционный скандал. По версии обвинения, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюню за время своей работы на высоких должностях в период с 2001 по 2020 год получил взятки на сумму более 646 млн юаней ($91 млн) в обмен на оказание протекции, продвижение по карьерной лестнице и т. п.