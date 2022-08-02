Китай приостановил импорт продукции более 100 тайваньских компаний
Главное таможенное управление КНР приостановило импорт продукции более 100 тайваньских компаний в материковый Китай на фоне возможной поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
Главное таможенное управление КНР приостановило импорт продукции более 100 тайваньских компаний в материковый Китай на фоне возможной поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет ТАСС.
В черный список попали компании, которые производят чай, сухофрукты, мед, какао-бобы и овощи, а также продукция 700 рыболовецких судов. По данным агентства, официальная причина приостановки импорта связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления КНР. Однако Центральное информационное агентство Тайваня отметило, что местные власти считают, что мера может быть связана с возможным визитом Пелоси на остров.
Пелоси отправилась в турне по странам Восточной Азии 30 июля. В рамках поездки запланировано посещение Малайзии, Сингапура, Японии и Южной Кореи. Предполагается, что делегация во главе со спикером палаты представителей США также посетит Тайвань.
Тайвань Пелоси планировала посетить еще в апреле текущего года, однако перенесла визит из-за того, что заболела коронавирусом. В Китае, власти которого считают Тайвань своей территорией, выступили против визита американского спикера. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзян подчеркнул, что визит Пелоси «серьезно повлияет на основу китайско-американских отношений и подаст неверный сигнал силам независимости Тайваня».
Помимо этого, в МИД Китая отметили, что США «постоянно бросают вызовы по тайваньскому вопросу», в связи с чем КНР «примет все необходимые контрмеры».
Позднее у береговой линии в китайской провинции Фуцзянь появилась китайская танковая колонна. Посетители пляжа, который находится напротив Тайваня, выложили кадры с бронетехникой в сеть.
В ответ на действия Китая американцы направили к берегам Тайваня авианосную группу «Рональд Рейган».
«Нет причин, чтобы предпринимать какие-либо радикальные меры. Визит одного из руководителей конгресса на Тайвань не редкое событие», — указали представители американских властей. Также госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что в случае эскалации напряженности из-за этого визита ответственность ляжет на КНР.
Президент США Джо Байден подчеркнул, что американские власти поддерживают «политику одного Китая» и не признают независимость Тайваня.
Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, при этом административный статус провинции до сих пор не урегулирован в связи с тем, что Пекин не признает независимость острова. Несмотря на то, что американские власти не принимают отделение Тайваня, США поддерживают торговые связи с его столицей — Тайбэем.
Если визит Пелоси состоится, то она станет первым действующим спикером палаты представителей США, который посетит Тайвань впервые с 1997 года.