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02 августа 2022, 17:50

Китай приостановил импорт продукции более 100 тайваньских компаний

Главное таможенное управление КНР приостановило импорт продукции более 100 тайваньских компаний в материковый Китай на фоне возможной поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси

Китай приостановил импорт продукции более 100 тайваньских компаний

Главное таможенное управление КНР приостановило импорт продукции более 100 тайваньских компаний в материковый Китай на фоне возможной поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет ТАСС.

В черный список попали компании, которые производят чай, сухофрукты, мед, какао-бобы и овощи, а также продукция 700 рыболовецких судов. По данным агентства, официальная причина приостановки импорта связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления КНР. Однако Центральное информационное агентство Тайваня отметило, что местные власти считают, что мера может быть связана с возможным визитом Пелоси на остров.

Пелоси отправилась в турне по странам Восточной Азии 30 июля. В рамках поездки запланировано посещение Малайзии, Сингапура, Японии и Южной Кореи. Предполагается, что делегация во главе со спикером палаты представителей США также посетит Тайвань. 

Тайвань Пелоси планировала посетить еще в апреле текущего года, однако перенесла визит из-за того, что заболела коронавирусом. В Китае, власти которого считают Тайвань своей территорией, выступили против визита американского спикера. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзян подчеркнул, что визит Пелоси «серьезно повлияет на основу китайско-американских отношений и подаст неверный сигнал силам независимости Тайваня». 

Помимо этого, в МИД Китая отметили, что США «постоянно бросают вызовы по тайваньскому вопросу», в связи с чем КНР «примет все необходимые контрмеры». 

Позднее у береговой линии в китайской провинции Фуцзянь появилась китайская танковая колонна. Посетители пляжа, который находится напротив Тайваня, выложили кадры с бронетехникой в сеть. 

В ответ на действия Китая американцы направили к берегам Тайваня авианосную группу «Рональд Рейган». 

«Нет причин, чтобы предпринимать какие-либо радикальные меры. Визит одного из руководителей конгресса на Тайвань не редкое событие», — указали представители американских властей. Также госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что в случае эскалации напряженности из-за этого визита ответственность ляжет на КНР.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что американские власти поддерживают «политику одного Китая» и не признают независимость Тайваня. 

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, при этом административный статус провинции до сих пор не урегулирован в связи с тем, что Пекин не признает независимость острова. Несмотря на то, что американские власти не принимают отделение Тайваня, США поддерживают торговые связи с его столицей — Тайбэем. 

Если визит Пелоси состоится, то она станет первым действующим спикером палаты представителей США, который посетит Тайвань впервые с 1997 года. 

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