СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову
СБУ обвинила господина Машкова в участии в «пропагандистских мероприятиях» в поддержку «специальной военной операции», которые проводились на территории Крыма и восточных регионов Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение (сообщила о подозрении) российскому актеру Владимиру Машкову. Из пресс-релиза на сайте СБУ следует, что в отношении актера заведено три уголовных дела: посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110), оправдание агрессии России против Украины (ч. 1 и ч. 3 ст. 436–2), нарушение порядка въезда на занятые российскими силами территории Украины (ч. 1 и ч. 2 ст. 332–1).
По данным СБУ, Владимир Машков «входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства» России, а после начала военного вторжения в Украину публично выступал в поддержку российских сил во время «массовых мероприятий» с президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, утверждает СБУ, в своих соцсетях Владимир Машков регулярно «героизирует военные преступления» российских сил в Украине. В многочисленных интервью, говорится в сообщении спецслужбы, актер призывал к вхождению четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России.
СБУ также обвинила господина Машкова в участии в «пропагандистских мероприятиях» в поддержку «специальной военной операции», которые проводились на территории Крыма и восточных регионов Украины.