Командующий ВС ВСУ сообщил о начале боевого дежурства ПВО Patriot на Украине
Зенитный ракетный комплекс Patriot уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины, сообщил в Telegram командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук
Зенитный ракетный комплекс Patriot уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины, сообщил в Telegram командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он заявил, что ВСУ уже имеют на вооружении, в частности, ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale и Gepard.
«На фото позади меня пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины! Хотя в небольшом количестве, но по факту мы уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие»,— написал господин Олещук, сопроводив публикацию фотографией с комплексом Patriot.
Командующий ВС ВСУ сообщил, что проверил одну из украинских позиций с установленным ЗРК Patriot. Он поблагодарил зенитчиков за то, что они завершили обучение раньше положенных сроков, а также западных партнеров, которые поставили комплексы Украине.
Господин Олещук добавил, что воздушным силам ВСУ нужны истребители F-16, чтобы «пазл перспективной ПВО Украины окончательно сложился». «Держим небо и ждем хороших новостей из Рамштайна!», — заключил командующий, имея ввиду встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн.
19 апреля Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну систем Patriot из США, Нидерландов и Германии. Сколько комплексов было получено Украиной, не уточнялось. 9 апреля представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в Украину в скором времени поступят зенитные ракетные комплексы NASAMS, Iris-T, Patriot и SAMP/T из США, Италии и Франции.