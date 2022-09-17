Правительство Украины одобрило уголовное наказание за получение российского паспорта
Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет за получение российского паспорта украинским госслужащим
Кабинет министров Украины согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «К сожалению, международное право не содержит адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства», — заявила она (цитата по «Страна.ua»).
Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет за получение российского паспорта украинским госслужащим. Срок от восьми до 12 лет лишения свободы предусмотрен за принуждение граждан Украины к получению российского паспорта и создание условий, при которых отказ от российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах. За пропаганду российского гражданства может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее о том, что граждане Украины, получившие российские паспорта, будут подвергаться уголовному преследованию, сообщил советник Офиса украинского президента Алексей Арестович. «Лучшее наказание — тюремный срок за госизмену», — заявил он (цитата по «Страна.ua»). И подчеркнул, что избежать наказания смогут те, «кого заставили взять паспорт, вынудили получить его за пенсию или по другим причинам».
Упрощенный порядок получения российского гражданства в 2019 году был введен для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также для всех проживающих в России украинцев из Луганской и Донецкой областей Украины. В мае Россия упростила прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, а также детей-сирот, детей без попечения родителей и недееспособных лиц из ДНР, ЛНР и Украины. В июле этого года был подписан подписал указ, который распространяет упрощенный порядок получения гражданства России на всех жителей Украины.