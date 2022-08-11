Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов до 2024 года
Внешний долг Украины составляет $19,6 млрд, решение о заморозке платежей позволит Киеву сохранить $5,8 млрд, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга
Владельцы еврооблигаций - кредиторы Украины - согласились заморозить выплаты страны по ним до 2024 года. На них приходится 75% внешнего долга Украины. Информация об этом опубликована на сайте украинского Минфина.
«Мы благодарны инвесторам за то, что они приняли наше предложение. Благодаря солидарности с Украиной, проявленной сообществом частных инвесторов наряду с официальным государственным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны в состоянии войны и сохранить устойчивость наших государственных финансов», - заявил глава министерства Сергей Марченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как сообщал Bloomberg, внешний долг Украины составляет $19,6 млрд, решение о заморозке платежей позволит Киеву сохранить $5,8 млрд, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга до 2024 года. По данным советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд в месяц.
В среду согласие на отсрочку платежей по кредитам получили компании «Укравтодор» и «Укрэнерго», но добиться такого же решения по «Нафтогазу» пока не удается. Последний срок для одобрения кредиторами отсрочки платежей для «Нафтогаза» - 12 августа.