Российских блогеров поставят под контроль государства
Основной претензией к блогерам стало то, что они искусственно дробили выручку на несколько юридических лиц — налогоплательщиков, что позволяло им платить 6% от доходов по упрощенной системе налогообложения
В России необходимо законодательно регулировать работу блогеров и установить за ними контроль со стороны государства, заявили в Минцифры, пишет издание «The Moscow Times».
«Сфера блогеров никак не регулируется и такой вопрос требует отдельной проработки. Для нормативного регулирования, например, нужно установить, что понимается под термином „блогер“ и что включает в себя их деятельность. Кроме того, должен быть определен уполномоченный орган, осуществляющий контроль», — сказал представитель ведомства.
Он отметил, что сейчас на блогеров, как и на других пользователей Сети, распространяются общие нормы российского законодательства, которые предусматривают ответственность за распространение запрещенной информации.
Российские власти взялись за блогеров этой весной. Федеральная налоговая служба начала проверки доходов «звезд Instagram» с большим числом подписчиков, писали «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В результате было возбуждено несколько уголовных дел из-за неуплаты налогов. Так, Валерии Чекалиной (Лерчек) доначислили 311 млн руб. налогов, Александре Митрошиной — 120 млн, а автору «Марафона желаний» Елене Блиновской — 918 млн.
Основной претензией к блогерам стало то, что они искусственно дробили выручку на несколько юридических лиц — налогоплательщиков, что позволяло им платить 6% от доходов по упрощенной системе налогообложения. При этом допустимый лимит для «упрощенки» составляет 150 млн руб.
Большие суммы налоговых претензий к ним объясняются тем, что все выручки «от подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей объединяются в одну, облагаются НДС (20%), налогом на прибыль (еще 20%), плюс штраф 40% и пени», объяснил управляющий партнер юридической компании Taxology Сергей Семенов. «В итоге со 100 руб. выручки претензии могут составлять около 65–70 руб.», — отметил эксперт.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что налоговая служба сформировала специальный отдел для проверки россиян, зарабатывающих с помощью соцсетей более 50 млн руб. в год. Так как налоги не платит никто, количество уголовных дел может увеличиться, отметил источник телеграм-канала. Позднее источник агентства Mash сообщил, что МВД составило черный список блогеров-миллионников, которых планируется проверить на уклонение от уплаты налогов.