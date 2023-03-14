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В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
14.03.2023 23:52

Воронежские власти анонсировали раздачу повесток для актуализации данных воинского учета

Правительство Воронежской области в своем Telegram-канале сообщило о том, что местный военный комиссариат и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона

Воронежские власти анонсировали раздачу повесток для актуализации данных воинского учета

Правительство Воронежской области в своем Telegram-канале сообщило о том, что местный военный комиссариат и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона для актуализации данных воинского учета.

Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы. «Напоминаем работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», — говорится в сообщении.

В начале года об аналогичных мероприятиях рассказал главный военком Липецкой области Валерий Герасименко. По его словам, сейчас военкоматы собирают данные о жителях региона уже «на 100%» в цифровом виде.

Частичная мобилизация в России была объявлена через семь месяцев после начала военного вторжения России в Украину — 21 сентября 2022 года. Минцифры до 1 апреля 2024 года обязана создать централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация о всех военнообязанных россиянах.

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