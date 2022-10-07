В Приморье с начала года трижды пытались поджечь военкоматы
С начала 2022 года в Приморском крае зафиксированы три случая поджогов зданий военкоматов, есть задержанные, их действия, по российским законам, квалифицируются как терроризм
С начала 2022 года в Приморском крае зафиксированы три случая поджогов зданий военкоматов, есть задержанные, их действия, по российским законам, квалифицируются как терроризм, наказание за который предусматривает до 20 лет лишения свободы. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона по итогам заседания краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Олега Кожемяко.
«Круглосуточно данные учреждения (военкоматы) охраняют более 200 сотрудников УМВД России и Росгвардии по Приморскому краю», — говорится в пресс-релизе.
Приморские власти считают необходимым усилить меры безопасности, «которые позволят предотвратить поджоги» — речь идет об оснащении военкоматов камерами видеонаблюдения, металлодетекторами, установке решеток на окна.
Напомним, в июле текущего года стало известно о задержании 21-летнего уроженца Якутии, который за вознаграждение пытался поджечь здание военкомата в центре Владивостока.
На видеоролике, выложенном в местных Telegram-каналах, молодой человек признается, что, нуждаясь в заработке, разместил объявление о поиске работы. Через какое-то время на него вышел некий Альберт и предложил 120 тыс. руб. за поджог здания военного комиссариата. При этом работодатель скинул молодому человеку видеофайл, в котором, по словам задержанного, «дискредитировались вооруженные силы РФ и говорилось, что каждый гражданин России может прекратить эту спецоперацию». «Предложение меня заинтересовало с точки зрения быстрого обогащения денежными средствами»,— говорит подозреваемый.
8 июня молодой человек попытался поджечь здание военкомата, но огонь был быстро потушен, никто не пострадал.
23 сентября, в Приморском крае поручили провести мобилизацию более 7,7 тыс. граждан. Об этом на совещании в правительстве региона в сентябре заявил военный комиссар края Николай Тригубко.