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Общество
Срочников в Украину отправляют обманным путем
10 сентября 2022, 13:51

Жители Хабаровского края создали петицию, в которой просят отправить губернатора в отставку и «на фронт»

Жители Хабаровского края создали петицию, в которой предлагают отстранить Михаила Дегтярева от должности губернатора, чтобы он мог поехать в Украину для участия в так называемой «спецоперации»

Жители Хабаровского края создали петицию, в которой просят отправить губернатора в отставку и «на фронт»

Жители Хабаровского края создали петицию, в которой предлагают отстранить Михаила Дегтярева от должности губернатора, чтобы он мог поехать в Украину для участия в так называемой «спецоперации». Ранее чиновник заявил, что «с удовольствием» сделал бы это, но ему мешает должность.

«Предлагаем освободить губернатора от занимаемой должности с целью осуществления его мечты, поездки на фронт для участия в боевых действиях на передовой», – говорится в петиции. На 12.00 мск ее подписали около около пяти тысяч жителей.

8 сентября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы в Украину добровольцем, однако не может оставить пост, потому что у него «бронь», сказал он.

«Мы ими гордимся и благодарим, молодцы, ребята. Я бы сам поехал, с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Командир штаба территориальной обороны – по должности все губернаторы. Нельзя бросать пост, а так бы…», – заявил Дегтярев.

Он добавил, что в регионе сформированы два добровольческих батальона, а власти оказывают максимальную поддержку семья контрактников.

С начала войны с Украиной в регионах России сформировано более 40 добровольческих батальонов, бойцы в которых подписывают краткосрочные контракты с Минобороны с зарплатой от 130 до 200 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, активная вербовка на войну в Украину ведется среди заключенных в России. Очевидцы сообщают, что поиском наемников лично занимается близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Сообщалось, в частности, о его визитах в три колонии в Ивановской области, где ему удалось завербовать 650 человек.

Бизнесмен, которого также связывают с «ЧВК Вагнера», только в Ростовской области завербовал на войну с Украиной около тысячи заключенных из двух исправительных колоний. По словам очевидцев, Пригожин прилетел в колонию на личном вертолете вместе с еще одним руководителем «ЧВК Вагнера» Дмитрием Уткиным. Сообщается, что перед их визитом администрация ИК №15 отключила персональные видеорегистраторы у своих сотрудников.

Пригожин пообещал заключенным, что согласившиеся поехать воевать в Украину получат через полгода свободу, а во время боевых действий они могут делать с украинцами «все что захотят, и им ничего за это не будет».

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