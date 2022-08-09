Россия запретила ввоз фруктов из Молдовы после обращения Кишинева за оружием НАТО
В конце июня Молдова вместе с Украиной получила статус стран-кандидатов в члены ЕС. Одновременно Кишинев практически прекратил политический диалог с Москвой и приостановил работу в ключевых органах СНГ
Россельхознадзор запретил ввозить в страну фрукты и овощи из ряда районов Молдовы из-за нарушения карантинных требований. В марте регулятор отменил все ограничения на ввоз молдавских товаров растительного происхождения в Россию, но уже в июле заявил, что нашел в продукции восточную плодожорку, восточную фруктовую муху и средиземноморскую плодовую муху, а также бурую монилиозную гниль и полыннолистную амброзию.
Россельхознадзор ранее предупреждал, что Молдавия продолжает поставлять зараженную продукцию. «Несмотря на неоднократные нотификации со стороны Россельхознадзора, молдавские коллеги не приняли достаточных мер для соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при экспорте в Россию плодоовощной продукции», — утверждают в ведомстве.
Отношений России и Молдовы ухудшаются на фоне российского вторжения в Украину. В апреле исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявлял, что в рамках «второй фазы» войны российская армия должна установить полный контроль над Южной Украиной, чтобы обеспечить выход к Приднестровью. Там, по его словам, отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял о намерениях Москвы признать независимость Приднестровья. По его словам, президент Молдовы Майя Санду и «ее румынские кураторы» якобы хотят реализовать в Приднестровье украинский сценарий и развязать войну.
В мае СМИ называли Молдову одной из целей России: оккупация страны позволила бы Москве организовать наступление на Одессу с запада. В случае признания Россией независимости Приднестровья будет реализован «донбасский сценарий» с поставками в регион большого количества оружия и последующим возможным присоединением к РФ, считают они.
В июне Молдова попросила у НАТО рассмотреть возможность поставок летального оружия. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица отметила, что страна придерживается политики нейтралитета, но это не означает, что она не должна учитывать «новых условий безопасности, вызовов и угроз». По ее словам, вооружение, используемое армией, устарело «и теперь нужно наверстать упущенное».
В Кишиневе заверили, что учитывают риски, но пока считают опасность отдаленной. Гаврилица также подчеркнула, что республика планирует сохранять прописанный в Конституции нейтралитет и не собирается подавать заявку на вступление в НАТО.
В конце июня Молдова вместе с Украиной получила статус стран-кандидатов в члены ЕС. Одновременно Кишинев практически прекратил политический диалог с Москвой и приостановил работу в ключевых органах СНГ: Совете глав государств, Совете глав правительств и Совете министров иностранных дел.