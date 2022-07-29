DHL прекращает доставку грузов и документов внутри России
В начале марта, DHL остановила прием и доставку посылок в Россию на неопределенный период. Аналогичные решения в отношении доставки российских посылок приняли тогда также UPS и FedEx
Транспортная компания DHL объявила о прекращении доставки грузов и документов внутри России с 1 сентября. Об этом сообщила ее пресс-служба. Компания объяснила решение «существенными» техническими проблемами, связанными с работой информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями.
DHL подчеркнула, что после 1 сентября продолжит доставлять документы и грузы из России за границу.
«Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express», — отмечается в пресс-релизе. Компания пообещала, что документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа, дойдут до получателей.
Ранее, в начале марта, DHL остановила прием и доставку посылок в Россию на неопределенный период. Аналогичные решения в отношении доставки российских посылок приняли тогда также UPS и FedEx.
Через несколько дней FedEx объявила, что полностью приостанавливает свою деятельность в России. «Мы также приняли решение приостановить все услуги FedEx в России и Белоруссии», — сообщила пресс-служба американской компании.