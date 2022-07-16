В Туркмении заблокировали сайты всех иностранных СМИ, в том числе российских
Власти Туркмении заблокировали жителям доступ к большинству сервисов VPN и ко всем иностранным новостным сайтам. Последними под запрет попали российские издания и телеканалы
Власти Туркмении заблокировали жителям доступ к большинству сервисов VPN и ко всем иностранным новостным сайтам, пишет «The Moscow Times». Последними под запрет попали российские издания и телеканалы.
По информации радио «Азатлык», блокировке подверглись сайты и мобильные приложения РИА Новости, ТАСС, РБК, ИноСМИ и российских телекомпаний, где есть новостные программы. До этого доступ был ограничен к новостным ресурсам Казахстана, Киргизии и Азербайджана.
«Российские новости были последними, что можно было читать без VPN, сейчас — все. Учитывая, что прочие новости и до этого были недоступны, это окончательно закупоривает весь информационный поток, какой-никакой», — уточняют журналисты.
В стране уже много лет заблокированы независимые медиа, все социальные сети, большинство мессенджеров и даже сайты иностранных банков и платежных систем. Владельцы IPhone могут пользоваться своими гаджетами только для звонков, так как функции App Store по скачиванию приложений и музыки не работают, а для компьютеров невозможно обновить Windows и любые программы.
Несколько дней назад в республике заблокировали доступ к сервисам американской компании Cloudflare, благодаря которым продолжали работать многие сайты, на них «держалось» около 70% туркменского интернета, уточняет Turkmen.news.
«Перед этим начали блокировать подсети IP-адресов до степени /16. Это значит, что из-за одного работающего VPN выключаются сотни тысяч адресов», — добавляет издание.
Туркменистан считается одним из самых закрытых государств в мире и традиционно занимает последние места в рейтингах свободы прессы и интернета. За установку VPN-сервиса на телефон можно попасть в СИЗО на 15 суток.