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Казахстан
15.02.2023 18:17

В Казахстане отменили закон о привилегиях Назарбаеву и его семье

Закон позволял Назарбаеву пожизненно обращаться с инициативами к государственным органам страны, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства

В Казахстане отменили закон о привилегиях Назарбаеву и его семье

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)», который позволял экс-главе государства Нурсултану Назарбаеву неограниченное количество раз участвовать в президентских выборах, а также гарантировал неприкосновенность членам его семьи. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на сайт главы республики.

Теперь на Назарбаева распространяются положения общего закона «О Президенте республики Казахстан». Он гарантирует бывшему главе республики неприкосновенность чести и достоинства, пожизненную пенсию, квартиру и государственную дачу, личную охрану, автомобиль с водителем, бесплатный проезд по стране, лечение и санаторный отдых.

Закон о елбасы был принят в 2000 году. Он определял политическое и правовое положение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как «основателя нового независимого государства Казахстан, Елбасы, обеспечившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина». Это было сделано для «обеспечения преемственности» основных направлений внутренней и внешней политики республики.

Закон позволял Назарбаеву пожизненно обращаться с инициативами к государственным органам страны, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства.

Также закон предусматривал неприкосновенность имущества и банковских счетов, принадлежащих Назарбаеву и членам его семьи. Документ запрещал задержание, арест, обыск, допрос и личный досмотр первого президента.

В январе 2023 года обе палаты парламента Казахстана единогласно признали закон о елбасы утратившим силу.

Министр юстиции Азамат Ескараев пояснил, что для Назарбаева сохраняются все гарантии неприкосновенности, а на членов его семьи они больше не распространяются.

«В период глубоких политических преобразований, когда Казахстан движется к демократии и плюрализму, важно не допускать каких-либо механизмов, ведущих к узурпации власти отдельными группами», ― объяснил соавтор нормы об отмене закона о елбасы, депутат мажилиса Казахстана Ерлан Саиров.

В январе 2022 года в Казахстане произошли массовые протесты, после чего президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о переходе к «новой государственной модели». В том числе были разработаны поправки к Конституции, предусматривающие переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом, усиление полномочий местных органов власти и лишение первого главы Казахстана особого статуса.
На референдуме по поправкам в июне 2022 года поправки поддержали 77,18% проголосовавших. В сентябре столице Казахстана вернули название Астана. С 2019 года город носил название Нур-Султан в честь первого президента республики. Тогда же парламент Казахстана ограничил президентство одним семилетним сроком без права повторного переизбрания.

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