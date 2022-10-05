Страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций
Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной
Постпреды стран Евросоюза (ЕС) согласовали восьмой пакет санкций против России, сообщило в Twitter представительство Чехии при ЕС. Новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной. Будет введен запрет на предоставление инжиниринговых, юридических и IT-услуг российским организациям. Продлят запрет на ввоз стальной продукции, бумаги, пластика, химикатов, сигарет, а также на экспорт технологий.
Кроме того, в санкционные списки добавят чиновников Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России. Также члены ЕС введут новые критерии обхода санкций, какие-либо подробности по этим критериям не приводятся. В представительстве Чехии уточнили, что запущена техническая процедура оформления санкций. Они вступят в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС.
В сентябре страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) согласовали потолок цен на российскую нефть. Уровень предельной цены пока не установлен. США обещали не вводить санкции против компаний, которые купят российскую нефть выше предельной цены
ЕС ранее ввел на российскую нефть эмбарго, которое вступит в силу 5 декабря. Против потолка цен на нефть из РФ выступали Венгрия, а также Кипр, Греция и Мальта, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти в ЕС. Венгрия добилась отмены потолка цен на трубопроводную нефть. Минэнерго РФ предупреждало, что исключает продажу нефти или газа по ограниченной цене.