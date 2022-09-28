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28.09.2022 21:17

В Конгрессе предложили запретить федеральным чиновникам США владеть и торговать акциями

Конгрессмены США от Демократической партии представили законопроект, который запретит федеральным чиновникам владеть или торговать акциями и фьючерсами

В Конгрессе предложили запретить федеральным чиновникам США владеть и торговать акциями

Вчера, 27 сентября, вечером конгрессмены США от Демократической партии представили законопроект, который запретит федеральным чиновникам владеть и/или торговать акциями, фьючерсами и другими финансовыми активами. Законопроект под названием «Акт о борьбе с конфликтами интересов» предусматривает запрет на владение или торговлю ценными бумагами, сырьевыми активами, криптовалютами либо другими цифровыми активами, а также производными финансовыми инструментами, включая фьючерсы, деривативы, опционы и т. д.

Запрет распространяется на членов Конгресса, федерального правительства и судей федерального значения, а также на их ближайших родственников. При этом им разрешено вкладывать личные средства в ПИФы, ETF, казначейские облигации США, обычные облигации, а также в облигации штатов и муниципальных образований.

За нарушение запрета первым наказанием будет штраф $1 тыс., если нарушение будет продолжаться, может быть назначена комбинация фиксированного и оборотного штрафа — в зависимости от объемов торгуемых активов.

Голосование по законопроекту ожидается на этой неделе.

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