Президент Мексики предложил объявить глобальное перемирие на пять лет
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил остановить все войны на Земле как минимум на пять лет. По его мнению, подобное перемирие может инициировать ООН
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил остановить все войны на Земле как минимум на пять лет, пишет издание «Вот так». По его мнению, подобное перемирие может инициировать ООН. Политик объяснил, что конфликты, где бы они ни были, влияют на благосостояние людей по всему миру. Это особенно заметно на примере войны России и Украины.
О войне и мире Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассуждал на пресс-конференции. Журналист спросил мексиканского президента, как страна относится к визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Вопрос прозвучал в контексте обострения отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Обрадор в ответ заверил, что Мексика всегда стремилась к миру.
Президент подчеркнул, что мир за последнее время пережил множество кризисов, среди которых пандемия COVID-19, война в Украине и напряжение в связи с Тайванем. Это привело к остановке экономического роста, увеличению бедности и глобальной инфляции. «Мы живем в глобализованном мире. Особенно это заметно в связи с конфликтом России и Украины. Мир уже страдает из-за цен на энергоресурсы, задержек морского транспорта, недостатка микрочипов, удобрений, еды», — сказал Обрадор.
Решением, по мнению президента, могло бы стать пятилетнее глобальное перемирие — заморозка всех военных и торговых конфликтов на планете. Это могла бы инициировать ООН, сообщил мексиканский лидер.
«Нужно сказать нет провокациям, нет войне. Мы не хотим гегемоний в мире. Не так уж и сложно попросить США, Россию и Китай принять это предложение, которое может быть инициировано в ООН. Ни одно государство в мире не должно быть безответственным», — сказал он.
Россия напала на Украину рано утром 24 февраля. К настоящему моменту российские войска частично контролируют Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области. В первые месяцы войны в Украине стороны пытались вести переговоры. К лету попытки договориться сошли на нет. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что российскую сторону интересует лишь капитуляция его страны, поэтому диалог невозможен.
2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань — остров, заявляющий о своей независимости от Китая. КНР выразила протест и начала масштабные учения с применением оружия. Китайские военные также угрожали вернуть остров под юрисдикцию Пекина и ответить силой на визит Пелоси.