Полная военная несостоятельность
2022 год войдет в историю как год начала широкомасштабной агрессии России против Украины. За этот год мир узнал о путинском государстве больше, чем за предыдущие два десятилетия. Военный корреспондент издания «Вот Так» напоминает об основных событиях этой страшной войны.
Агрессия из эхо-камеры
Западные СМИ со ссылками на данные американской разведки за несколько месяцев до начала войны писали о готовящемся широкомасштабном вторжении в Украину и даже публиковали карты предполагаемых направлений наступления российских войск. Планы были амбициозные: захват Киева и Харькова уже на первом этапе войны, захват Донбасса и всего юга Украины, включая Одессу, и далее — захват всей левобережной Украины, форсирование Днепра и восточной части правобережной Украины, как минимум до Умани и Коростеня.
Но, несмотря на скопление российских войск вдоль украинской границы, эвакуацию западных посольств из Киева, нарастающую агрессивность риторики Кремля, официальное признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и военные провокации, для простых украинцев масштаб февральского вторжения был неожиданным, шокирующим. Многие ожидали лишь активизации боев на Донбассе, сопровождающейся серией воздушных ударов по украинским войскам в других частях страны. Но Россия начала самую страшную с 1945 года европейскую войну.
24 февраля фронт протянулся вдоль северной украинской границы от Житомирской области до Донбасса, а также полыхнул на юге, в Херсонской области. Ракетные удары обрушились не только на военные объекты, но и на мирные города, включая Киев.
Но планы российского военно-политического руководства пошли прахом. Главное открытие 2022 года — полная интеллектуальная несостоятельность высших российских элит и военная несостоятельность России как государства.
Непонимание ситуации
Чудовищные моральные качества Владимира Путина и его окружения не были секретом для мира задолго до 2022 года. Но при этом в хитрость, предусмотрительность, хладнокровную расчетливость кремлевской верхушки верили многие, в том числе на Западе. Планирование вторжения в Украину показало, что Путин отделен от реального мира стеной своих предрассудков, антинаучных теорий, лживых докладных записок, фальсифицированных «исследований». Абсолютное, фундаментальное незнание и непонимание Украины, украинского общества — главная причина череды военных катастроф, случившихся с путинской Россией в 2022 году.
Отвратительное состояние вооруженных сил РФ (во всем, от ракет до обеспечения солдат нижним бельем) тоже стало для мира неожиданностью. С 2014 года выстраивался миф о новой, боеспособной российской армии, в корне отличающейся от армии времен чеченских войн.
Операция по захвату Крыма, участие российского военного контингента в боях 2014–2015 годов на Донбассе, сирийская операция — все эти эпизоды вроде бы свидетельствовали о военном возрождении России. Но в 2014 году в Крыму и на Донбассе российские военные имели дело с небоеспособной украинской армией: Украина с момента обретения независимости не уделяла никакого внимания вопросам обороны. В Сирии россиянам противостояли плохо вооруженные отряды повстанцев и исламистов. А в 2022 году армия РФ столкнулась с обновленными ВСУ, которые на протяжении восьми лет готовились к отражению агрессии.
Военная несостоятельность России имеет во многом те же корни, что и политическая, мировоззренческая неадекватность ее руководства. Годами Путин находился в эхо-камере, успокаиваемый ложными донесениями генералов, театрализованными учениями, а также пропагандистскими мультфильмами, рассказывающими о мнимых достижениях ВПК. 24 февраля путинская государственность столкнулась с суровой реальностью.
Разгром под Харьковом
Уже утром первого дня войны стало понятно, что легкого похода в формате «спецоперации» не будет. Вопреки надеждам Путина, украинское руководство не покинуло Киев, украинская армия не разбежалась, а, напротив, начала оказывать ожесточенное сопротивление. Относительно близко к изначальным планам российского командования события развивались лишь на севере Луганской области, которую удалось оккупировать быстро, и на юге Украины, где агрессор за несколько дней занял почти всю Херсонскую область, включая региональный центр Херсон. Но на юге наступление россиян было остановлено уже под Николаевым, а следовательно, о захвате Одессы, расположенной западнее, не могло быть и речи.
В центральной части донбасского фронта российское наступление сразу же забуксовало, упершись в надежную эшелонированную оборону украинцев, которую ВСУ готовили семь лет. На многих участках этого фронта бои до сих пор идут там же (Горловка, Авдеевка, Марьинка), где они шли и 24 февраля 2022 года, и даже в 2015 году.
Но самыми наглядными свидетельствами краха планов Кремля стали неудачное наступление на Харьков и Киев. Захватывать расположенный в 26 километрах от российской границы Харьков поручили элитной 2-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения, 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и частям Росгвардии. Однако мотострелки и росгвардейцы в город вообще не зашли, попав под массированный артиллерийский обстрел.
Продвинувшиеся в городскую черту спецназовцы 2-й бригады на харьковских улицах столкнулись с яростным сопротивлением местной территориальной обороны и метким огнем снайперов украинской Нацгвардии. Когда к отражению штурма подключились подразделения ВСУ с танками, российские спецназовцы, неся потери, отступили из города.
Оккупантам удалось в феврале — марте занять значительную часть Харьковской области, а сам Харьков уже долгие месяцы подвергается разрушительным артиллерийским ударам. Но то, что второй по величине город Украины, считавшийся в Кремле «одним из центров пророссийских настроений», не покорился агрессору, стало для РФ болезненным политическим и психологическим поражением.
Битва за Киев
Под Киевом для россиян ситуация развивалась еще более катастрофично. Основной удар был нанесен с севера, с территории Беларуси. Пройдя через Чернобыльскую зону, российские войска приблизились к украинской столице, но начали нести огромные потери.
Битва за Киев стала символом бездарности российского военного командования. В авангарде наступления оказались подразделения СОБРа и ОМОНа, следовавшие без тяжелой техники, но зато с автозаками, щитами, дубинками, наколенниками и комплектами наручников. Омоновские колонны стали легкой мишенью для украинских гранатометчиков и были полностью разгромлены. Позднее стало известно, что этим частям Росгвардии была поставлена задача войти в Киев и «охранять улицы и перекрестки».
Громили украинцы и армейские подразделения россиян. Огромным потерям способствовали и общий бездарный план наступления, и плохая информированность солдат и младших командиров о сути «операции» — про вторжение они узнали только 23 февраля. Это наложилось на плохую техническую оснащенность войск (машины постоянно ломались) и на сложный рельеф местности северной Украины (обилие лесов и небольшое количество автомобильных дорог).
Вставшие в многокилометровых пробках колонны теряли драгоценное время, а когда начинали двигаться, попадали в засады и расстреливались украинцами из противотанкового оружия — как советских РПГ-7, так и поставленных Западом Javelin и NLAW. Свой вклад в разгром вносили атаками с воздуха и ударные беспилотники Bayraktar, поставленные в Украину из Турции. Не менее эффективно ВСУ использовала свою артиллерию.
Во время битвы за Киев российское командование попыталось отыграть креативный сценарий: высадить десант с вертолетов в аэропорту Антонов, который находится в окрестностях Киева, в Гостомеле. По плану десантники должны были закрепиться в аэропорту, после чего на взлетную полосу прибыли бы из России транспортные самолеты с подразделениями ВДВ. Однако аэропорт удержать не удалось, российские десантники были частично уничтожены, частично рассеяны по окрестным лесам.
В ходе тяжелейших боев российским войскам удалось охватить украинскую столицу с запада, заняв города-спутники — Бородянку, Бучу и частично Ирпень. К востоку от украинской столицы дела продвигались значительно хуже. Шедшие через Черниговскую область россияне самим Черниговым овладеть так и не сумели, как и не сумели окружить Киев с востока.
Увидев бесперспективность попыток овладеть Киевом, Россия в начале апреля вывела войска из Киевщины, а также из Черниговской и Сумской областей. Кремль назвал отступление «жестом доброй воли», вызвав смех не у только украинцев и оппозиционно настроенных россиян, но и у российской «партии войны».
Проигранные небо и море
Битва за Киев стала первым крупным поражением РФ в войне с Украиной. Она выявила массу слабых мест российской армии: плохую логистику, плохое состояние техники, плохую разведку, неотлаженное взаимодействие между подразделениями, слабую подготовку солдат-контрактников, безынициативность офицеров, бездарность генералитета. Отсутствие дисциплины, пьянство, грабежи и массовые казни мирного населения — вот чем смогли отметиться российские войска на оккупированных ими территориях. Трагедии Бучи и Бородянки войдут в историю военных преступлений.
России не удалось завоевать господство даже там, где она, казалось бы, имела подавляющее превосходство — в воздухе и на море. Российские ВКС количественно в разы превосходили ВВС Украины, и никто из военных экспертов не сомневался, что украинское небо в первые же часы войны будет надежно завоевано российской авиацией.
Однако россиянам не удалось реализовать воздушное преимущество. Они не смогли подавить украинскую ПВО и уничтожить на земле украинские самолеты — за несколько часов до вторжения украинцы, предупрежденные западными союзниками, переместили свою авиацию в секретные места базирования. В итоге украинские ВВС до сих пор сохраняют боеспособность и выполняют боевые задачи.
Отставание Украины от России в морской военной силе было еще более сильным, чем в авиации: украинские ВМС крайне невелики и считались почти небоеспособными. Но за первые 10 месяцев войны российский Черноморский флот потерял в результате атак украинских ракет и беспилотников как минимум 12 кораблей. Потопление 14 апреля украинской ракетой флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» стало одним из самых унизительных поражений России в этой войне.
Уязвимость Черноморского флота из-за украинских воздушных атак заставляет российские корабли держаться на удалении от украинских берегов. Не удалось удержать россиянам и захваченный в начале войны остров Змеиный в Черном море: из-за постоянных украинских обстрелов российские войска покинули его. Сейчас над островом развевается украинский флаг.
Уже во время первого периода войны объектом ответных ударов украинской армии стала российская территория. 24 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области. В апреле последовала дерзкая атака украинских ударных вертолетов на нефтебазу в Белгороде, а затем взрывы начали постоянно раздаваться и в Белгородской, и в Курской, и в Брянской областях, а также в оккупированном Россией Крыму.
Объекты на территории РФ и Крыма подвергались артиллерийским и ракетным ударам, атакам беспилотников. Чем дольше длилась война, тем изощреннее и удачливее действовали украинцы. В декабре атакам БПЛА ВСУ подверглись уже базы бомбардировочной авиации ВКС в Рязани и под Энгельсом в Саратовской области (причем Энгельс был атакован как минимум дважды).
Отдельная страница войны — диверсионные операции украинских спецслужб. По уровню профессионализма и дерзости СБУ и Главное управления разведки (ГУР) уже сравнивают с легендарным израильским Моссадом. Одна из самых ярких операций — взрыв стратегически важного Крымского моста.
Контрнаступление Украины и война на истощение
После поражения под Киевом российская армия сконцентрировала свои усилия на востоке Украины, попытавшись расширить зону контроля в Харьковской области и на Донбассе. В конце мая после героической трехмесячной обороны пал Мариуполь — в ходе боев этот город был практически полостью разрушен. В июне — июле в результате наступательной операции россиянам удалось овладеть Северодонецком и Лисичанском и полностью взять под контроль Луганскую область Украины. Успеха армия РФ добилась в основном благодаря подавляющему количественному превосходству в артиллерии. Однако затем наступление застопорилось.
После того как летом в Украину с Запада начала поступать военная техника, ВСУ сократили отставание от российской армии в мощи артиллерийского огня. Западные орудия CAESAR, Panzerhaubitze 2000, М777, высокоточные снаряды Excalibur, отлично налаженное взаимодействие артиллеристов и аэроразведки — все это позволило ВСУ наносить эффективные удары по российским войскам. Но особенно большую роль сыграло появление на фронте РСЗО HIMARS: эти высокоточные дальнобойные системы разрушали тылы российской армии, ее и без того слабую логистику.
Осень стала временем успешных украинских наступательных операций. В сентябре ВСУ стремительными ударами очистили от оккупантов почти всю Харьковскую область и вновь ступили на землю Луганщины. В ноябре россиянам пришлось оставить расположенную на правом берегу Днепра часть Херсонской области, включая и сам Херсон. Отступление из Херсона было для Кремля вдвойне унизительно из-за того, что Путин накануне с помпой объявил об аннексии этого региона.
К концу 2022 года, после 10 месяцев изнурительной войны, фронт относительно стабилизировался. Кремль рассчитывает при помощи человеческой массы мобилизованных россиян, не считаясь с потерями, заткнуть бреши и насытить свою оборону. Одна из главных задач российского командования теперь — не допустить еще одного крупного наступления ВСУ, на сей раз на южном направлении, в сторону Мелитополя и Бердянска.
Такое наступление в случае его успеха будет иметь губительные последствия для всей так называемой специальной военной операции: российский фронт в Украине будет рассечен надвое, Крым и находящаяся в южной Украине военная группировка будут отрезаны от территории РФ. Продолжая ракетные удары по критической гражданской инфраструктуре Украины, Москва хочет сломить волю украинского народа к сопротивлению — на деле, впрочем, эту волю лишь укрепляет.