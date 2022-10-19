Фрэндли фаер
В середине июня в кафе «Еда.Топи», расположенном на набережной Днепра в оккупированном Херсоне, произошла перестрелка. Погибли двое сотрудников ФСБ и один контрактник российской армии. Еще один офицер ФСБ и военнослужащий Минобороны были тяжело ранены. Через несколько дней советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что это дело рук украинских партизан. Позже новостное агентство Yahoo News сообщило со ссылкой на документ Следственного комитета (СК): перестрелка — результат пьяной перебранки между российскими военнослужащими.
Об этом происшествии написали не только российские и украинские СМИ, но и многие ведущие медиа мира. Казалось, все подробности инцидента уже хорошо известны. Однако в этой истории оставалась одна тайна. И из-за неё в московских кабинетах высокопоставленных генералов ФСБ, Минобороны и СК до сих пор не утихает интрига: одни делают всё, чтобы тайну сохранить, другие, желая отомстить оппонентам, стремятся её раскрыть.
Эта тайна — имя еще одного сотрудника ФСБ, отдыхавшего в тот день в херсонском ресторане. В опубликованных Yahoo News документах из уголовного дела его роль описывается всего одной строкой: «Неустановленный военнослужащий ВОГ-9 [временной оперативной группы] ФСБ России скрылся с места происшествия». «Он просто испугался и сбежал. Внутри [ФСБ] все знают, кто это, но делают все, чтобы никто не узнал его фамилию. Потому что вся эта история — один большой позор. И для него, и особенно для папы», — объясняет знакомый с ситуацией сотрудник российской спецслужбы.
«Важные истории» выяснили имя этого человека. Им оказался сын одного из самых влиятельных генералов ФСБ.
Пьянка
Официальная версия херсонской перестрелки изложена в справке военно-следственного управления по Черноморскому флоту СК России. 17 июня Игорь Судин, 32-летний уроженец Махачкалы, вместе со своим сослуживцем, 28-летним Сергеем Обуховым из поселка Мугреевский Ивановской области, выпивали в кафе «Еда.Топи» на набережной Днепра в Херсоне. Судин — старший оператор расчета беспилотных летательных аппаратов батареи артиллерийской разведки; младший сержант. Обухов — командир отделения взвода звукометрической разведки батареи артиллерийской разведки; сержант. Оба служили по контракту в 8-м отдельном артиллерийскому полку, дислоцированном в Симферополе.
В тот же день в том же ресторане выпивала группа сотрудников ФСБ: Дмитрий Бородин, подполковник Службы экономической безопасности (СЭБ), Игорь Якубинский и Сергей Привалов из Центра специального назначения (ЦСН). «Данные о личности четвертого военнослужащего ФСБ России устанавливаются», — говорилось в материалах уголовного дела.
Обе компании «праздно проводили время, распивая спиртные напитки». Около восьми вечера двоим сотрудникам ФСБ не понравилось, что контрактники выпивали в военной форме и находились в ресторане с оружием; им сделали замечание.Сотрудники ФСБ выбрали худшее время и место для ссоры. С первого дня оккупации Херсона российская армия, вместо обещанных, в том числе разведкой ФСБ, цветов и караваев от местного населения столкнулась с масштабным партизанским движением. По ночам военные патрули подвергались постоянным нападениям, жители города передавали данные о дислокации оккупантов украинской армии. В ответ российские военные устроили террор против гражданских. Людей стали массово похищать и пытать.
«Там [в кафе] все бухие были. Когда началась перепалка, контрактники стали требовать, чтобы им предъявили документы, наши отвечали что-то в духе „вы вообще кто такие, идите отоспитесь“. В итоге один из контрактников выхватил ствол и стал палить в пол, требуя документы, — то ли подумал, что ДРГ [диверсионно-разведывательная группа], то ли просто обожрался», — говорит знакомый с ситуацией сотрудник ФСБ.
Тем, кто выхватил из кобуры пистолет, был младший сержант Сергей Обухов. «После этого сотрудник ФСБ России Привалов С.А. предпринял попытку выхватить из рук Обухова пистолет», — говорится в материалах уголовного дела. Тогда сержант Игорь Судин решил заступиться за однополчанина: он схватил автомат АК-74 и открыл огонь по обидчикам. Те принялись стрелять в ответ. В итоге двое сотрудников ФСБ — Игорь Якубинский и Сергей Привалов — а также контрактник Сергей Обухов погибли на месте. Раненых Дмитрия Бородина и Игоря Судина отправили в госпиталь Минобороны в Севастополе.
В этом конфликте не пострадал только один человек — тот самый сбежавший из кафе «неустановленный» сотрудник ФСБ.
Сын генерала
Имя сбежавшего офицера ФСБ очень быстро стало известно в среде силовиков. Прежде всего из-за громкой фамилии. И по этой же причине даже анонимные телеграм-каналы, пишущие о спецслужбах, боялись её называть: «В херсонском кафе ранен подполковник СЭБ Дмитрий Бородин. Его кореш от пуль сбежал. И теперь идет лютая борьба за то, чтобы забыть фамилию этого секретного мужика, а СЭБ ФСБ отмазать», — писал канал «Инфобомба».
Два источника «Важных историй» в ФСБ, знакомые с подробностями херсонской перестрелки, назвали имя «этого секретного мужика». Им оказался Евгений Тихонов, сын известного генерал-полковника ФСБ Александра Тихонова.
С 1998-го по сентябрь этого года, то есть почти 25 лет, Тихонов-старший возглавлял Центр специального назначения ФСБ. ЦСН был создан на базе легендарных подразделений спецназа «Альфа» и «Вымпел». На протяжении многих лет Тихонов оставался одним из самых закрытых и влиятельных генералов ФСБ. В сентябре этого года он был уволен с военной службы по достижении предельного возраста. Это случилось всего через пару месяцев после пьяной перестрелки в Херсоне, однако источники «Важных историй» настаивают: Тихонов собирался уходить и до этой новости. Тихонов-младший служит в СЭБ, в управлении «П», которое курирует российскую промышленность. С самого начала войны ФСБ командирует своих сотрудников в Украину. Они должны заниматься оперативной работой на оккупированных территориях. Но для некоторых сотрудников ФСБ эти командировки стали отличной возможностью заработать (в украинских городах остается много брошенного имущества и активов, которые можно отобрать), а также продвинуться по службе. Как говорит знакомый с ситуацией сотрудник ФСБ, Тихонов-младший поехал в Украину, «чтобы стать заместителем губернатора Николаевской области. По рекомендации папы». Однако карьерным планам Евгения Тихонова сначала помешала армия Украины, которая не позволила взять административный центр региона — город Николаев. А затем надежды генеральского сына на высокую должность окончательно похоронила перестрелка в херсонском ресторане. Причем в среде силовиков осуждается не столько тот факт, что пьяные сотрудники ФСБ ввязались в перестрелку с пьяными контрактниками, сколько трусливое, по мнению сослуживцев, поведение Тихонова-младшего: он сбежал из ресторана, оставив товарищей. «Он потом рассказывал, что на самом деле побежал за подмогой, но кто же теперь этому поверит», — вздыхает источник «Важных историй» в ФСБ.
Этот инцидент обострил и без того яростную подковерную войну между Минобороны и ФСБ. Оба ведомства обвиняют друг друга в неверном информировании руководства России о потенциале украинской армии и оценке настроений внутри украинского общества, что в итоге привело к провалу российского наступления. Кроме того, как говорят источники «Важных историй», департамент военной контрразведки, который курирует Минобороны, собрал «тонны материалов» для возбуждения уголовных дел о массовых хищениях в российской армии накануне войны. Но этим материалам пока не дают ход в Кремле.
Когда случилась перестрелка, обе стороны конфликта — и ФСБ, и Минобороны — пытались повлиять на СК, чтобы склонить следствие на свою сторону. СК в итоге выбрал сторону ФСБ: ключевым обвиняемым в уголовном деле стал младший сержант Игорь Судин.
Убитого Судиным подполковника ЦСН Сергея Привалова похоронили в Петропавловске-Камчатском. «Погиб при исполнении воинского долга», — описала его смерть местная газета. Младшего сержанта Сергея Обухова похоронили в Крыму, где у него остались жена и шестилетний сын. Новостной портал 168.ru из родной для Обухова Ивановской области так описал его гибель: «17 июня 2022 года командир отделения звукометрической разведки, сержант Сергей Обухов погиб во время прохождения военной службы на территориях проведения специальной военной операции в ЛДНР. Во время боевых действий проявил мужество и отвагу. Ценой собственной жизни спас товарищей, которые благодаря его подвигу смогли выйти из окружения».