Коррупция, балет и армия охранников из спецслужб
В середине апреля 2018 года в аэропорт Мюнхена из Москвы прилетела группа сотрудников Службы безопасности президента (СБП) России. В столицу Баварии они прибыли с особым заданием.
Из аэропорта президентские охранники отправились в гостиницу на окраине города. Там они пробыли всего сутки. На следующий день группа переместилась в отель поближе к центру. Прожив в нем чуть больше недели, они снова сменили место дислокации. Так сотрудники СБП кочевали по мюнхенским гостиницам в течение месяца: в номерах селились по двое, старались не привлекать к себе лишнее внимание.
Несколько раз к ним прибывало подкрепление из Москвы. В общей сложности в «мюнхенской специальной операции» было задействовано 12 офицеров российских спецслужб. В середине мая, выполнив свою особую миссию, они улетели обратно в Россию.
Это была не первая подобная командировка. На протяжении почти пяти лет — с 2016-го по 2020-й — охранники президента России летали в Мюнхен десятки раз, порой с интервалом всего в несколько дней и, как правило, большими группами — от семи до десяти человек.
Что за особое задание так часто приводило в столицу Баварии сотрудников российских спецслужб? В это трудно поверить, но ответ: любовь и балет.
Свидание
Во время своих многочисленных визитов в Мюнхен сотрудники СБП чаще всего останавливались в гостинице Hotel an Der Oper. Своим названием отель обязан Баварской государственной опере, она находится на соседней улице, в здании Мюнхенского национального театра. Там же расположен Баварский балет.
На протяжении шести лет — с 2016-го по 2022-й — балетом руководил российский танцовщик Игорь Зеленский. Он один из самых успешных и известных артистов балета из России. Зеленский был солистом Мариинского театра, премьером труппы нью-йоркского балета, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала в Италии и других мировых сцен.
В мае этого года «Важные истории» и немецкое издание Der Spiegel выяснили, что Игорь Зеленский — зять Владимира Путина. Вот уже много лет танцовщик находится в отношениях с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой (нам неизвестно, расписаны ли они официально). В конце 2017 года у пары родилась дочь.
Тем особым заданием, с которым в апреле 2018 года десять президентских охранников прилетели из Москвы в Мюнхен, была организация свидания Тихоновой и Зеленского. Одновременно с сотрудниками СБП в столицу Баварии прибыл роскошный бизнес-джет с бортовым номером LX-SIX (запомните этот код, мы к нему вернемся в конце истории). Самолет перевозил Тихонову и ее дочь. Погостив месяц в Мюнхене, дочка и внучка Владимира Путина улетели в Москву на том же бизнес-джете. Вслед за ними в Россию вернулась и толпа президентских охранников.
Главная тайна России
На протяжении более 20 лет, что Владимир Путин правит Россией, он отказывается называть имена своих дочерей, объясняя это соображениями безопасности и тем, что его дети живут скромной частной жизнью.
«Я читал, конечно, и в интернете там, и в некоторых других изданиях разных по поводу Екатерины Тихоновой, так же, как и по поводу других моих возможных родственников и дочерей… Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут», — так в 2015 году Владимир Путин отвечал на вопрос РБК о своих дочерях. С тех пор дети президента успели «залезть» и в бизнес, и в политику, но Кремль продолжает охранять их тайну так, как будто это главный секрет России.
Например, как сообщала русская служба BBC, старшая дочь президента Мария Воронцова стала в 2019 году совладелицей компании «Номеко». Она участвует в строительстве одного из крупнейших в России частных медицинских комплексов в Ленинградской области. Стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов рублей. Его финансирует страховая группа «Согаз», которой владеют и управляют друзья и родственники Владимира Путина.
Младшая дочь президента Катерина Тихонова в июле этого года была назначена сопредседателем координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Катерина Тихонова садится на раздачу. Без ее визы получить деньги на импортозамещение, наверное, будет крайне тяжело», — так в интервью «Радио Свободе» прокомментировал назначение экономист Сергей Алексашенко.
Семья Владимира Путина пользовалась своим положением не только в бизнесе и политике. Как показало совместное расследование «Важных историй» и немецкого издания Der Spiegel, младшая дочь президента России Катерина Тихонова использовала государственные ресурсы как свои личные и в частной жизни — будь то свидания с Зеленским, поездки в СПА-отель или путешествия на альпийские курорты.
СПА-операция
Сведения о путешествиях дочери Владимира Путина и офицеров его охраны нам известны благодаря уникальному архиву документов из электронной почты Алексея Скрипчака — сотрудника СБП, закрепленного за Катериной Тихоновой.
Кто такой Алексей Скриптач?
Судя по письмам из архива Кирилла Шамалова, Алексей Скрипчак согласовывал список гостей на свадьбе Катерины Тихоновой в 2013 году и отвечал за безопасность на мероприятии. Нам известно, что он сотрудник СБП благодаря пропуску в поликлинику Управления делами президента. На пропуске стоит номер воинской части, в которой служит Скрипчак — в/ч 45000. На форуме бывших сотрудников спецслужб один из пользователей написал, что служил в этой части: «В/ч 11488-Ц (бывшая :) ), ныне в/ч 45000 (почему сменили номер, увы, не знаю)». Судя по документам российских госорганов, под кодом «11488» скрывается именно СБП.
Этот архив нам передал тот же анонимный источник, что почти два года назад прислал в редакцию «Важных историй» письма бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Мы не знаем ни имя, ни мотивы источника. Но эти документы представляют большую общественную значимость. Благодаря им мы не только можем узнать, как семья Путина жила за границей, но и какая армия сотрудников спецслужб её повсюду сопровождала.
Например, в конце мая 2016 года Алексей Скрипчак забронировал для Тихоновой номер на две ночи в отеле Hotel Continental Relax & Spa в портовом шведском городе Хальмстад. За день до приезда младшей дочери Путина в Швецию в соседний отель заехали семь офицеров СБП. На следующий день вместе с Тихоновой прибыли еще трое сотрудников президентской охраны. Они поселились в том же Hotel Continental Relax & Spa.
Среди прибывших, например, были Дмитрий Даньков и Дмитрий Посуненко. Нам удалось обнаружить их фотографии в соцсетях, а затем с помощью поиска по картинкам мы нашли фото и видео с официальных мероприятий, где Даньков и Посуненко охраняли Владимира Путина.
Дмитрий Посуненко
Дмитрий Даньков
Таким образом, численность группы сопровождения дочери Путина в СПА-отель составила десять человек.
Или вот поездка в марте 2017 года на два дня в Лондон. Алексей Скрипчак забронировал три номера для шестерых охранников (им приходилось ютиться в тесных лондонских гостиницах по двое) и три для Тихоновой и тех, кто путешествовал вместе с ней.
Но, конечно, главным направлением путешествий дочери Путина и ее телохранителей стала Германия, где работал Игорь Зеленский. На протяжении нескольких лет Тихонова и сотрудники СБП летали туда почти каждый месяц, порой с интервалом всего в несколько дней между поездками. Мюнхен стал вторым домом для семьи Владимира Путина.
Такое количество охраны, видимо, должно было гарантировать безопасность дочери президента. Но вышло наоборот. Столь частые поездки в Германию такого количества молодых, подтянутых россиян с дипломатическими паспортами рано или поздно должны были привлечь внимание немецких спецслужб. Как сообщили источники Der Spiegel, во время одной из поездок документы сотрудников СБП вызвали подозрение и за ними, а также за дочерью Путина, начали следить.
Всего за пять лет — с января 2016-го по январь 2021-го — Скрипчак бронировал гостиницу для охранников, обслуживающих Тихонову, почти 100 раз. Только треть бронирований пришлась на Россию, более 40 — на Германию, другими популярными направлениями путешествий были Австрия и Италия.
В развитых странах мира путешествие родственников руководителей государства в СПА, на шопинг или на свидание в сопровождении стольких охранников немыслимо. Даже в США, где членам президентской семьи охрана положена по закону, СМИ и общество постоянно критикуют их за необязательные поездки по миру, которые бьют по карману налогоплательщиков.
В России члены семьи президента имеют право на государственную охрану, только если проживают совместно с ним или сопровождают в поездках. Очевидно, частные путешествия Катерины Тихоновой не соответствуют этим требованиям закона.
Бюргерская жизнь
К началу 2020 года Катерине Тихоновой, видимо, надоело жить на два дома и постоянно летать к Игорю Зеленскому, поэтому она решила переехать к своему партнеру. В октябре 2019 года Алексей Скрипчак получил письмо с темой «Переезд в Германию». В нем менеджер логистической компании объяснял личному охраннику Тихоновой, как правильно заполнить опись перевозимого имущества.
Помимо Мюнхена, дочь и зять Путина любили проводить время на озере Тегернзее. «Суббота — семейный день. Сначала поспим, а потом направимся в сторону Тегернзее. Баварские предгорья Альп просто прекрасны», — так Зеленский описывал свой типичный уик-энд в колонке для немецкого издания Sueddeutsche Zeitung.
В прекрасные предгорья Альп члены президентской семьи отправлялись в сопровождении все той же толпы сотрудников российских спецслужб. Например, во время двухнедельного отпуска в ноябре 2019 года их сопровождали в общей сложности девять офицеров СБП. Они разместились в четырех гостиницах вдоль озера.
Такое количество охранников, видимо, было необходимо для того, чтобы уберечь Тихонову и Зеленского от тлетворного влияния западных ценностей, которыми кремлевские чиновники и пропагандисты уже много лет пугают граждан России.
«На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина… В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует свободу любого самовыражения», — так в 2020 году громил западный образ жизни один из самых влиятельных силовиков России — секретарь Совбеза Николай Патрушев. После начала войны в Украине Владимир Путин и вовсе назвал россиян, разделяющих западные ценности, национал-предателями: «Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там [на Западе], а не здесь, не с нашим народом, не с Россией».
Когда Путин произносил эту уже ставшую знаменитой речь, его зять и отец его внучки все еще работал руководителем Баварского балета. Зеленский покинул свой пост только в апреле этого года, объяснив уход «семейными обстоятельствами».
Бизнес-джеты
Постоянные путешествия Тихоновой в сопровождении такого количества охранников стоили дорого. Например, бронирование отелей в апреле 2018 года для той самой поездки в Мюнхен, с которой мы начали эту историю, обошлось почти в два миллиона рублей. И это только одно путешествие, а таких были десятки в год. В архиве Скрипчака нет данных о том, кто платил за эти поездки, но, очевидно, командировки сотрудников СБП оплачивались из бюджета.
Члены путинской семьи использовали и другие государственные ресурсы для своих частных поездок. Например, когда в апреле 2018 года роскошный бизнес-джет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-SIX привез Тихонову и ее дочь в Мюнхен повидаться с Зеленским.
Перелет бизнес-джета, который использовала семья Путина / Сайт по отслеживанию полетов icarus.flights
У этого самолета интересная история. Изначально он принадлежал давнему другу Владимира Путина и одному из главных экспортеров российской нефти Геннадию Тимченко. Как писали «Ведомости», Тимченко купил этот самолет «специально, чтобы порадовать российского президента»: скорость джета близка к скорости звука. Этот и другие самолеты перевозилы не только семью Путина, но и самого президента и даже его питомцев: «В отдельных случаях, когда Путин в дальней командировке скучал по своему лабрадору Кони, его доставляли президенту самолетом», — писали «Ведомости».
В 2018 году конечным собственником бизнес-джета стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РФПИ — государственная компания, которую возглавляет Кирилл Дмитриев. Его связывают давние отношения с членами семьи Путина. Дмитриев был гостем со стороны невесты на свадьбе Тихоновой и ее предыдущего мужа, Кирилла Шамалова. Руководитель РФПИ познакомился с президентской семьей благодаря своей жене Наталье Поповой. Она давняя подруга Тихоновой и ее заместительница в фонде «Иннопрактика».
Отношения Дмитриева с семьей Путина не ограничивались только дружбой. Например, руководитель РФПИ делился с Шамаловым конфиденциальными документами о будущих крупных сделках фонда, в том числе о вхождении в капитал торгуемых на бирже компаний. Такого рода инсайдерская информация может принести состояние ее обладателю, а тому, кто ее раскрывает, — лишение свободы.
Gulfstream G650 (LX-SIX)
Bombardier Global 5000 (M-FINE)
Самолет РФПИ был не единственным бизнес-джетом, на котором летали члены семьи Путина. Они также пользовались самолетом Bombardier с бортовым номером M-FINE. Этот бизнес-джет принадлежит офшорной компании известного российского предпринимателя Алексея Репика, основателя фармацевтического холдинга «Р-Фарм».
Компания Репика — один из крупнейших получателей госконтрактов на поставку лекарств в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже подозревала холдинг в сговоре с Минздравом, а также в участии в картеле с несколькими фирмами, которые поддерживали высокие цены на лекарства в российских регионах. Но все эти подозрения не привели ни к каким серьезным последствиям ни для Алексея Репика, ни для его компании.
Стоимость часа аренды таких же бизнес-джетов, на которых летала семья Путина, составляет около семи-десяти тысяч евро. Таким образом, только один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро. В архиве Скрипчака нет данных о том, кто платил — и платил ли? — за эти поездки. Сама Тихонова, как и остальные упоминаемые в статье люди, пока не ответила на вопросы «Важных историй».
«Расходы на телохранителей, которые сопровождают дочь чиновника в СПА, — абсолютно неэтичное использование средств бюджета. Я могу сказать, что, например, в Соединенных Штатах такое поведение на 99 % будет считаться злоупотреблением служебным положением, и чиновник должен будет уйти со своей должности», — говорит Куш Амин, юрист Transparency International. По мнению эксперта, использование Тихоновой охраны и бизнес-джета госкомпании в личных целях — это «пример коррумпированного поведения».