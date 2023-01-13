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13.01.2023 02:28

Медведев отказался верить в то, что россияне все еще топят дома дровами

По статистике, каждая 15-я российская семья согревает дома и квартиры с помощью печей. Согласно данным Росстата за 2021 год, 12% от общей площади жилья в России не оборудовано отоплением

Медведев отказался верить в то, что россияне все еще топят дома дровами

Зампред Совета безопасности, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что пока за границей «переходят на уголь и дрова», россияне радуются газификации.

«Самое главное есть — улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас», — похвастался он. Медведев также сообщил, что в ближайшее время правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию расходов льготников на газификацию.

Между тем по статистике, каждая 15-я российская семья согревает дома и квартиры с помощью печей. Это около 4 миллионов домохозяйств. Согласно данным Росстата за 2021 год, 12% от общей площади жилья в России не оборудовано отоплением, то есть любым видом теплоснабжения — от центрального до личного или общедомового котла. Печь или электрический обогреватель отоплением не считаются. В сельской местности дровами или углем обогревают 27,5% жилого фонда, в городах — 6,5%.

Самая тяжелая ситуация в Туве — здесь на печном отоплении около 90% домохозяйств, в Забайкальском крае — порядка 50%, в Бурятии — 43%, в Еврейской автономной области — 40%; в Алтайском крае — 39%, приводит данные профессор кафедры экономической и социальной географии России в МГУ Наталья Зубаревич.

Проявленная Медведевым неосведомленность удивительна с учетом того, что одно время он был председателем Совета директоров «Газпрома». Впрочем, Медведев не первый раз садится в лужу, пытаясь уязвить западные страны в ответ на санкции, которые они вводят за войну с Украиной. В августе он предсказывал, что к концу году цена на газ в Европе подскочит до €5000 евро за 1000 кубов, а она упала до $900.

Перед совещанием Медведев решил устроить показательный поход в дом одной из семей в Ленинградской области, куда провели газ в конце прошлого года. Вместе с вице-премьером Александром Новаком, первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, главой «Газпром межрегионгаза» Сергеем Густовым и губернатором региона Александром Дрозденко он заехал на чаепитие в деревню Большое Верево. «Трубу подвели, как и положено, бесплатно. На разводку и оборудование из областного бюджета выделили субсидию в 200 тысяч рублей, — отчитался Турчак. — Если раньше на отопление уходило порядка 9000 рублей в сезон, то теперь — в три раза меньше». При этом дом семья построила почти 15 лет назад.

По данным Турчака, к газу в России подключено «более полумиллиона» участков и «еще 200 тысяч на подходе». Подать заявку на социальную газификацию можно в МФЦ или в офисах «Межрегионгаза». Программа является бессрочной. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет до 82,9% к 2030 году.

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