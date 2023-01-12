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12.01.2023 23:30

Местные жители сообщили о температуре –75°C в эвенкийском поселке Ессей

Температура воздуха в эвенкийском поселке Ессей в Красноярском крае опустилась до –73–75°C. Рекордно низкой температурой в России за все время метеоизмерений был показатель –71°C

Местные жители сообщили о температуре –75°C в эвенкийском поселке Ессей

Температура воздуха в эвенкийском поселке Ессей в Красноярском крае опустилась до –73–75°C. Рекордно низкой температурой в России за все время метеоизмерений (с 1926 года) был показатель –71°C, зарегистрированный в якутском селе Оймякон.

О падении температуры до –75°C в Ессее рассказали местные жители. В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) агентству не смогли подтвердить сообщения жителей, поскольку в Ессее нет метеостанций.

Местный житель Андрей Мирошко заявил, что мороз –73–75°C пришел в поселок в ночь с 10 на 11 января. «Ну вот сегодня –64°C, а вот вчера фотография с улицы Набережной (показывает) –72°C и ниже на три деления даже. Это –75°C практически», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что перебоев с электричеством не было, магазины в поселке работали.

Как сообщили в УГМС, в ближайших к Ессею населенных пунктах метеостанции показывали значения –53–54°C. «У нас нет там никакой метеостанции, поэтому официального подтверждения у меня нет. Его просто неоткуда взять, если там местные термометры показывают такую температуру, я в их достоверности сомневаюсь... Мы не можем подтвердить или опровергнуть»,— сказал ведущий синоптик УГМС Дмитрий Ульянов.

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