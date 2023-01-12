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12.01.2023 22:51

Минюст назначил спецпрокурора по делу о найденных в офисе Байдена секретных документах

Глава Минюста США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора для расследования по факту обнаружения в связанном с Джо Байденом аналитическом центре секретных документов

Минюст назначил спецпрокурора по делу о найденных в офисе Байдена секретных документах

Глава Минюста США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора для расследования по факту обнаружения в связанном с Джо Байденом аналитическом центре секретных документов. Им стал бывший федеральный прокурор Роберт Хур.

Как сообщает CNBC, заявление господина Гарланда было сделано через несколько часов после того, как Джо Байден и его адвокат заявили, что в частном доме президента в Уилмингтоне, штат Делавэр, была обнаружена вторая партия секретных документов.

Первую партию секретных бумаг времен вице-президентства Джо Байдена адвокаты главы государства нашли 2 ноября (СМИ об этом стало известно накануне) в офисе вашингтонского аналитического центра, которым господин Байден пользовался как частное лицо. По данным CNN, среди найденных документов были материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией.

В ноябре Минюст США назначил другого бывшего федерального прокурора, Джека Смита, специальным прокурором по двум уголовным расследованиям в отношении бывшего президента Дональда Трампа. В рамках одного из них специалисты пытаются выяснить, нарушил ли господин Трамп федеральный закон, требующий от президентов передавать правительственные документы Национальному архиву США, когда они покидают свой пост, и препятствовал ли Дональд Трамп следствию, когда власти пытались получить эти документы. Они были обнаружены в его резиденции во Флориде в августе этого года.

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